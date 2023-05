Tiro a Volo, Coppa del Mondo di Trap: Stanco segue le big della specialità Oggi i primi piattelli di qualifica, domani in programma la seconda fase e le finali.

La tappa di Coppa del Mondo ISSF di Tiro a Volo continua ad Almaty in Kazakistan con la specialità del Trap. In pedana uomini e donne pronti ad andare a caccia di medaglie. Tra le donne occhi puntati sulla campana Silvana Stanco che dopo la prima giornata di gara si è fermata a quota 71 alle spalle dell’australiana Skinner con 73 e della coppia formata dalla spagnola Molne Magrina e dalla polacca Bernal con 72. Domani la prova proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle ore 11.00 italiane.



RISULTATI

Trap Maschile: Giovanni PELLIELO (ITA) 73/75; Khaled ALMUDHAF (KUW) 73/75; Bhowneesh MENDIRATTA (IND) 73/75; James WILLET (AUS) 73/75; Alberto FERNANDEZ (ESP) 73/75; Massimo FABBRIZI (ITA) 72/75; Mauro DE FILIPPIS (ITA) 71/75

Trap RPO Maschile: Daniele RESCA (ITA) 72/75; Diego VALERI (ITA) 71/75

Trap Femminile: Catherine SKINNER (AUS) 73/75; Mar MOLNE MAGRINA (ESP) 72/75; Sandra BERNAL (POL) 72/75; Silvana STANCO (ITA) 71; Jessica ROSSI (ITA) 70/75; Giulia GRASSIA (ITA) 69/75.

Trap RPO Femminile: Sofia LITTAME’ (ITA) 69/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Maurio De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Massimo Fabbrizi (ITA) di Monteprandone (AP).

RPO Maschili: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

RPO Femminili: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Sabato 27 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

11:00 Finale Trap Femminile

12.30 Finale Trap Maschile