Tiro a Volo, CDM Trap: per la Stanco una beffarda quarta piazza L'azzurra non è riuscita a salire sul podio della tappa di Almaty in Kazakistan.

Nella quinta tappa di Coppa del Mondo ISSF, andata in scena ad Almaty in Kazakistan, non è arrivata la medaglia per la campana Silvana Stanco. Nella specialità del Trap quarta piazza per la portacolori delle Fiamme Oro che aveva raggiunto la finale con 120 su 125 col dorsale numero 2.

La campionessa europea di Larnaca ha chiuso con 26 su 35 dovendosi accontentare della classica “medaglia di legno” dietro alle spagnole Mar Molne Magrina, oro con 42/50, e Fatima Galvez, argento con 37/50, e all’australiana Catherine Skinner, bronzo con 28/40. Da segnalare la vittoria tra gli uomini di Massimo Fabbrizi.

“Abbiamo fatica un po’ ad arrivare ai risultati, ma il lavoro paga e questa medaglia d’oro di Massimo (Fabbrizi, ndr) mi rende veramente felice – ha commentato soddisfatto il Direttore Tecnico Marco Conti – Voglio fare i miei complimenti anche a Johnny (Pellielo, ndr), Silvana (Stanco, ndr) e Jessica (Rossi, ndr) per essersi meritati la finale, ma anche a Mauro (De Filippis, per aver sfiorata. In generale sono soddisfatto della prestazione di tutta la squadra, compresi i tiratori qui solo per i punti ranking, che mi conferma che la direzione è quella giusta”.

RISULTATI

TrapMaschile: 1° Massimo FABBRIZI (ITA) 122/125 (+21) – 46/50; 2° James WILLET (AUS) 123/125 – 42/50; 3° Khaled ALMUDHAF (KUW) 122/125 (+20) – 34/40; 4° Giovanni PELLIELO (ITA) 121/125 (+6) – 30/35; 5° Bhowneesh MENDIRATTA (IND) 121/125 (+4) – 24/30; 6° Alberto FERNANDEZ (ESP) 120/125 (+4) – 21/25; 8° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 120/125 (+0).

TrapRPO Maschile: Daniele RESCA (ITA) 119/125; Diego VALERI (ITA) 118/125.

TrapFemminile: 1^ Mar MOLNE MAGRINA (ESP) 118/125 – 42/50; 2^ Fatima GALVEZ (ESP) 119/125 – 37/50; 3^ Catherine SKINNER (AUS) 120/125 (+1) – 28/40; 4^ Silvana STANCO (ITA) 120/125 (+0) – 26/35; 5^ Sandra BERNAL (POL) 116/125 (+2) – 21/30; 6^ Jessica ROSSI (ITA) 116/125 (+1) – 15/25; 13^ Giulia GRASSIA (ITA) 114/125.

TrapRPO Femminile: Sofia LITTAME’ (ITA) 114/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Maurio De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Massimo Fabbrizi (ITA) di Monteprandone (AP).

RPO Maschili: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

RPO Femminili: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Sabato 27 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

11:00 Finale Trap Femminile

12.30 Finale Trap Maschile