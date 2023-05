Italrugby Seven: Cioffi e Fusco in raduno a Parma I due campani lavoreranno agli ordini del direttore tecnico Matteo Mazzantini.

L’obiettivo è quello di far crescere la disciplina. Il rugby Seven può essere una risorsa per il movimento italiano e la passerella olimpica una grande occasione per cui lavorare. Qualificarsi a breve sarà molto complicato ma è giusto seminare ora per raccogliere in futuro.

Matteo Mazzantini, nuovo Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, è colui che dovrà lavorare per far crescere il movimento. Intanto ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in calendario dal 31 maggio al 4 giugno in preparazione della prima tappa dei Rugby Europe 7s Championship in calendario ad Algarve – in Portogallo – nel weekend 10-11 giugno. In quell’occasione potrebbero essere presenti anche atleti del calibro del napoletano Alessandro Fusco e di Alessandro Garbisi. Rinforzi importanti per una squadra che è in crescita e che vede la presenza costante del sannita Massimo Cioffi.

Gli Azzurri si ritroveranno presso la città Ducale con allenamenti calendarizzati presso la Cittadella del Rugby a partire dal pomeriggio di mercoledì 31. Al termine del raduno sarà comunicata la rosa degli atleti che prenderanno parte alla prima tappa del circuito europeo targato Rugby Europe.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Nicholas BORDIN (Rugby Badia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons)

Rocco DEL BONO (Transvecta Calvisano)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Lorenzo PANI (Zebre Parma)

Leonardo QUINTIERI (Verona Rugby)

Nicolò TENEGGI (Zebre Parma)

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)