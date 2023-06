Boxe, continuano le novità con la Federazione sempre più attiva Quello del pugilato italiano è un movimento in netta crescita.

Continua l'ottimo lavoro della Federazione Pugilistica Italiana che sotto la guida del presidente Flavio D'Ambrosi sta raccogliendo ottimi risultati. Oltre alle tante medaglie arrivate a livello seniores con campioni del calibro di Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa, c'è grande fermento in tutta il movimento. La crescita è esponenziale e l'entusiasmo aumenta settimana dopo settimana.

Di seguito le ultime novità spiegate dal Presidente D'ambrosi.

In attesa del primo luglio - data di entrata in vigore della riforma dello sport - la Fpi ha programmato dei corsi di aggiornamento riservati ai dirigenti societari.

Com'è noto, la riforma avrà un impatto molto importante sull'attività delle associazioni e società sportive, recando molteplici novità tra cui quelle sul lavoro sportivo.

Per tale motivo, il sottoscritto, il Consiglio federale, la Scuola nazionale di pugilato hanno deciso di non lasciare sole le proprie società affiliate, organizzando degli appositi corsi di aggiornamento - totalmente gratuiti - che potranno essere frequentati in presenza o attraverso una piattaforma on line.

Il primo appuntamento è previsto il 10 giugno p.v., a Pompei. Tenuto da esperti di settore, il corso prevede anche il rilascio di un attestato di partecipazione.

Come ripeto spesso, la formazione di una classe di dirigenti capaci e preparati - siano essi federali o di società - è una sfida non più rinviabile. La complessa gestione dello sport richiede, sempre di più, alte competenze manageriali, piena padronanza nel "problem solving" e capacità di elaborare scelte creative e funzionali all'obiettivo prescelto.

Colgo l'occasione per ringraziare, ancora una volta, la mia squadra di governo per la gestione federale e tutte le nostre società affiliate per gli straordinari risultati che stiamo conseguendo in questo quadriennio.

Il Presidente Fpi

Dott. Flavio D'Ambrosi