Italrugby Seven, Cioffi e Fusco impegnati al torneo di Algarve Gli azzurri esordiranno già domani contro Georgia e Romania.

Il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, Matteo Mazzantini, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il torneo di Algarve, che inizierà domani venerdì 9 giugno, valido per la prima tappa del Rugby Europe 7s Championship.

Gli Azzurri, capitanati dal sannita Massimo Cioffi (nella foto), affronteranno nella fase a gironi la Georgia venerdì 9 giugno alle 13.36 locali (14.46 italiane), la Romania alle 18.36 locali (19.36 italiane) e la Germania sabato 10 giugno alle 12.14 locali (13.14 italiane).

Da segnalare anche la presenza in squadra di un altro campano, si tratta del napoletano Alessandro Fusco, che in attesa di andare in ritiro con la Nazionale maggiore per preparare il Mondiale che si svolgerà in Francia, va a dare manforte alla squadra di seven per fare una nuova importante esperienza.

Questa la lista degli atleti convocati:

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons)

Paul Marie FORONCELLI (Rangers Rugby Vicenza)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Lorenzo PANI (Zebre Parma)

Tito TEBALDI (Petrarca Rugby, 36 caps)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)