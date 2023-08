Italrugby, con la Romania torna Capuozzo dal primo minuto Panchina per l'altro napoletano Alessandro Fusco.

L’incubo sembra essere finito. Ange Capuozzo tornerà in campo. Il piano di recupero ha funzionato e sabato a San Benedetto del Tronto nel match amichevole con la Romania l’estremo sarà in formazione fin dal primo minuto. Una liberazione sia per il ragazzo che per il tecnico Kieran Crowley che vede in Capuozzo una pedina fondamentale nel suo progetto tattico in vista del Mondiale. Diverso da Allan, lo scugnizzo napoletano ha dato imprevedibilità e velocità alla manovra azzurra negli ultimi 22 metri. Capuozzo ha avuto un impatto devastante fin dall’esordio con la Scozia per non parlare delle grandi partite con Galles e Australia. e con lui in campo, in buone condizioni, si può sognare al Mondiale. L’obiettivo è quello di giungere alla sfida del 6 ottobre a Lione alle ore 21:00 contro la Francia padrona di casa, ancora in corsa per la qualificazione. Bisognerà battere la Namibia all’esordio e poi l’Uruguay prima di sfidare la Nuova Zelanda. Superare il turno è difficilissimo, galletti e All Blacks sono nettamente superiori, ma oggi è giusto sognare perché con Capuozzo in campo l’Italrugby può provare a fare il colpaccio o almeno spaventare la Francia che è tra le grandi favorite.

Da segnalare in panchina la presenza di Alessandro Fusco che dovrebbe subentrare a gara in corso ad Alessandro Garbisi che per la prima volta giocherà dal primo minuto in mediana col fratello Paolo.

Questa la formazione che scenderà in campo

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

14 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 1 cap)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 24 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 45 caps)

11Montanna IOANE (Lione, 19 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 25 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 27 caps) - capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

5 Dino LAMB (Harlequins, 1 cap)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 45 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 13 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 43 caps)

20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 14 caps)

22 Tommaso ALLAN (Perpignan, 73 caps)

23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 2 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto ore 18.30

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21