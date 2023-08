Atletica, Mondiali: Derkach in finale nel salto triplo La campana ha strappato la qualificazione alla finale di venerdì con la misura di 14,15.

Finalmente l’acuto mondiale. Dariya Derkach ce l’ha fatta. Ai campionati iridati Budapest in Ungheria si è presa la finale del salto triplo.

Decisivo il secondo turno quando è atterrata a 14,15, misura importante soprattutto dopo quanto avvenuto a Molfetta ai tricolori, dopo il nullo al primo tentativo. Nel terzo turno di salti la campana ha sfiorato ancora i 14 metri saltando 13,95. Sono due le azzurre in finale, oltre alla ragazza cresciuta a Pagani anche Ottavia Cestonaro ha raggiunto l’obiettivo con un ottimo 14,20. Misure importanti che fanno ben sperare anche in vista della finale che andrà in scena venerdì 25 luglio alle 19:38.

La Derkach, che in inverno aveva vinto l’argento agli Europei Indoor, ha raggiunto il suo principale obiettivo in questa stagione. Dopo l’operazione a cui si è sottoposta in primavera non era facile rientrare e trovare misure importanti. Lei ce l’ha fatta e ora potrà provare a migliorarsi ancora nella finale. La corsa alle medaglie è molto complicata perché c’è chi in questa stagione è andata oltre i 14,50 con regolarità, e chi addirittura, come la venezuelana Rojas e l’americana Moore hanno saltato rispettivamente 15,18 e 15,12. Ma le sfide piacciono alle atlete e Dariya Derkach andrà a caccia del salto più lungo della sua vita.