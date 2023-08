Tiro a Volo, Mondiali: Stanco oro nella prova a squadre di Trap La campana, ottava nell'individuale, ha trionfato insieme alle compagne Rossi e Palmitessa.

E’ una grande Italia quella che ha monopolizzato la prova di Trap ai Mondiali di Baku in Azerbaijan. Azzurri protagonisti al maschile col mitico Giovanni Pellielo che ha staccato il pass per Parigi a 53 anni, con Jessica Rossi argento nell’individuale e con Silvana Stanco fondamentale per l’oro nella prova a squadre.

La ragazza campana nell’individuale non è riuscita ad accedere alla finale individuale uscendo sconfitta dallo spareggio. La campionessa d’Europa 2022 ha chiuso all’ottavo posto ma si è consolata con la medaglia d’oro a squadre insieme alle compagne Rossi e Palmitessa eguagliando il record del mondo con 354 su 375 piattelli.

Domani si torna in pedana e l’Italia andrà a caccia di altre medaglie con le coppie composte da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo e da Silvana Stanco con Daniele Resca.





RISULTATI

Trap Maschile: 1° Giovanni CERNOGORAZ (CRO) 123/125 (+9) – 44/50; 2° Martin KOVACOCY (SVK) 124/125 (+1) – 41/50; 3° Khaled ALMUDHAF (KUW) 124/125 (+0) – 31/40; 4° Wiliam HINTON (USA) 123/125 (+15) 27/35; 5° Derrick Scott MEIN (USA) 123/125 (+7) – 21/30; 6° Giovanni PELLIELO (ITA) 123/125 (+16) – 18/25; 10° Massimo FABBRIZI (ITA) 122/125; 12° Daniele RESCA (ITA) 122/125.

Squadre Trap Maschile: 1ª STATI UNITI 368/375; 2ª ITALIA 367/375; 3ª REP.CECA 365/375

Trap Femminile: 1ª Yi Chun LIN (TPE) 119/125 (+3) – 40/50; 2ª Jessica ROSSI (ITA) 119/125 (+5) – 39/50; 3ª Kathrin MURCHE (GER) 121/125 – 28/40; 4ª Cuicui WU (CHN) 119/125 (+4) – 22/35; 5ª Rajeshwan KUMARI (IND) 1201/125 – 19/30; 6ª Alessandra PERILLI (SMR) 122/125 – 15/25; 8ª Silvana STANCO (ITA) 119/125 (+0); 19ª Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 116/125.

Squadre Trap Femminile: 1ª ITALIA 354/375; 2ª AUSTRALIA 353/375; 3ª CINA 349/375

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)