Canottaggio, verso il Mondiale: l'otto è per metà campano Quattro campani in barca a Belgrado per strappare il pass Olimpico.

Un Mondiale è sempre speciale, ma nell’anno che precede le Olimpiadi lo è ancora di più. Si va a caccia di pass Olimpici, tappa fondamentale per tutte le Nazioni. A Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre, occhi puntati su una barca speciale come l’otto. Sarà per metà campana avendo a bordo Salvatore Manfrecola, Gennaro Di Mauro (nella foto), Vincenzo Abagnale e Giovanni Abbagnale. A completare l’armo Matteo Della Valle, Emanuele Gaetano Liseo, Leonardo Pietra e il timoniere Alessandra Faella.

L’obiettivo è la finale di specialità per volare a Parigi e chissà magari anche qualcosa in più visto che singolarmente parliamo di ottimi canottieri. La grande presenza campana, con Giovanni Abagnale reduce da due edizioni delle Olimpiadi e un bronzo a Rio 2016, e quella di Gennaro Di Mauro buon protagonista in Giappone nel singolo, assicura grande competitività a questa storica barca.

Foto: Canottaggio.org