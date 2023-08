Rugby, Serie B: ecco il cammino di IVPC Rugby Benevento e AS Arechi Salerno Si parte l'8 ottobre con il derby campano, ultima giornata il 5 maggio 2024.

Il girone 4 del torneo di serie B vedrà ai nastri di partenza due squadre campane: l’IVPC Rugby Benevento e l’Arechi Rugby Salerno. Oggi è stato annunciato il calendario del campionato che scatterà domenica 8 ottobre proprio con il derby campano. Appuntamento allo Stadio Dell’Oste di Benevento per scoprire quale delle due squadre avrà al meglio. Lo scorso anno in entrambe le sfide è uscita vincitrice la squadra sannita che parte anche in questa stagione con favore del pronostico.

Da segnalare che gli uomini di Chicco Fusco, neo allenatore dei biancocelesti, dovranno andare a Catania solo sette giorni dopo per la prima trasferta in Sicilia dove faranno visita al Cus. L’Arechi, invece, ospiterà il Messina. Da segnalare la sfida tra Rugby Benevento e US Roma il 19 novembre e quella del 17 contro l’Aquila. Per Salerno invece trasferta a Catania il 12 novembre.

Calendario:

Giornata 1 andata 8-10-2023 ritorno 28-1-2024

Rugby Benevento - Arechi Rugby

Giornata 2 andata 15-10-2023 ritorno 11-2-2024

Cus Catania - Rugby Benevento

Arechi Rugby – Messina Rugby

Giornata 3 andata 22-10-2023 ritorno 18-2-2024

Rugby Benevento – Frascati

La Rugby L’Aquila – Arechi Rugby

Giornata 4 andata 29-10-2023 ritorno 25-2-2024

Rugby Perugia- Rugby Benevento

Arechi Rugby – US Roma Rugby

Giornata 5 andata 12-11-2023 ritorno 3-3-2024

Rugby Lyons Alto Lazio – Rugby Benevento

Amatori Catania – Arechi Rugby

Giornata 6 andata 19-11-2023 ritorno 17-3-2024

Rugby Benevento – US Roma Rugby

Arechi Rugby - Capitolina

Giornata 7 andata 26-11-2023 ritorno 24-3-2024

Rugby Benevento – Amatori Catania

Arechi Rugby – Lyons Alto Lazio

Giornata 8 andata 10-12-2023 ritorno 14-4-2024

La rugby L’Aquila-Rugby Benevento

Colleferro – Arechi Rugby

Giornata 9 andata 17-12-2023 ritorno 21-4-2024

Rugby Benevento-Colleferro

Frascati – Arechi Rugby

Giornata 10 andata 14-1-2023 ritorno 28-4-2024

Messina Rugby-Rugby Benevento

Arechi Rugby – Cus Catania

Giornata 11 andata 21-1-2024 ritorno 5-5-2024

Rugby Benevento – Capitolina

Rugby Perugia – Arechi Rugby