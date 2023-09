Canottaggio, Mondiali di Belgrado: l'otto fuori dalla finale A La barca, con quattro campani a bordo, non ha raggiunto l'obiettivo della qualificazione Olimpica.

Ai Mondiali di Belgrado c’è una barca che parla fortemente campano con Salvatore Manfrecola, Giovanni Abagnale, Gennaro Di Mauro e Vincenzo Abbagnale; si tratta dell’otto, specialità tanto affascinante quanto complicata.

Gli azzurri questa mattina erano impegnati nella batteria per conquistare la qualificazione alla finale.

Purtroppo le cose non sono andate come si sperava. Azzurri solo quarti e in finale B, mentre Romania e Germania si sono qualificate per l’ultimo atto. Terza piazza per il Canada. L’esclusione dalla finalissima non consentirà all’otto azzurro di lottare per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, appuntamento rinviato al prossimo anno.

Classifica recupero uno:

1. Romania (Mihaita Tiganescu, Alexandru-Laurentiu Danciu, Bogdan-Sabin Baitoc, Mugurel Vasile Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Stefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu) 5.40.36,

2. Germania (Benedict Eggeling, Jasper Angl, Max John, Torben Johannesen, Olaf Roggensack, Marc Kammann, Wolf-Niclas Schroeder, Mattes Schoenherr, Jonas Wiesen) 5.40.96,

3. Canada (Liam Keane, Cody Bailey, Jakub Buczek, Curtis Ames, Ryan Clegg, Joel Cullen, Gavin Stone, William Crothers, Laura Court) 5.42.28,

4. Italia (Matteo Dalla Valle-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo-Marina Militare/SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Gennaro Di Mauro-CC Aniene, Simone Venier-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Alessandra Faella-CUS Torino-timoniere) 5.47.13,

5. Austria (Lorenz Lindorfer, Fabian Gillhofer, Alexander Chernikov, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Gabriel Stekl, Teresa Pellegrini) 5.54.21,

6. Cina (Jingying Cai, Yi Lyu, Gaoxing Ji, Songhu Zhang, Binghui Cui, Minghua Su, Xulin Ni, Yide Nie, Weixiong Liang) 5.55.53.

Foto: Canottaggio.org