Canottaggio, Mondiali: per l'otto azzurro magra consolazione nella finale B Delusione per i quattro atleti campani che si sono dovuti accontentare della finale B.

Dopo il mancato accesso alla finale A e non aver staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi (appuntamento alla prossima stagione), l’ammiraglia azzurra ha vinto al finale B del Mondiale di Belgrado. Minima consolazione per i quattro campani Salvatore Manfrecola, Giovanni Abagnale, Gennaro Di Mauro e Vincenzo Abbagnale.

La finale B ha visto gli azzurri controllare in partenza il Canada che ha provato a partire forte. A metà gara nordamericani avanti con più di un secondo sulla barca azzurra brava a restare attaccata e a lanciare l’attacco. Azzurri che hanno superato i rivali passando in testa ai 1500 metri e hanno poi chiuso al primo posto con un buon finale davanti a Canada, Cina e Austria.

1. Italia (Matteo Dalla Valle-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo-Marina Militare/SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Gennaro Di Mauro-CC Aniene, Simone Venier-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Alessandra Faella-CUS Torino-timoniere) 5.32.24,

2. Canada (Liam Keane, Cody Bailey, Jakub Buczek, Curtis Ames, Ryan Clegg, Joel Cullen, Gavin Stone, William Crothers, Laura Court) 5.34.10,

3. Cina (Jingying Cai, Yi Lyu, Gaoxing Ji, Songhu Zhang, Binghui Cui, Minghua Su, Xulin Ni, Yide Nie, Weixiong Liang) 5.37.92,

4. Austria (Lorenz Lindorfer, Fabian Gillhofer, Alexander Chernikov, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Gabriel Stekl, Teresa Pellegrini) 5.39.27.

Foto: Federcanottaggio