Pallanuoto, ecco il girone Europeo del Settebello Gli uomini di Campagna sfideranno a gennaio Ungheria, Grecia e Georgia.

Il Settebello di Sandro Campagna non è ancora qualificato alle Olimpiadi di Parigi, ma proverà a chiudere la pratica già agli Europei che si disputeranno dal 3 al 16 gennaio al Netanya Wingate Institute, in Israele. Nei giorni scorsi sono andati già in scena i sorteggi dei gironi con l’Italia inserita nel gruppo B con Georgia, Ungheria e Grecia con le ultime due che hanno già staccato il pass per i Giochi Olimpici in terra francese a cui è già qualificata la squadra di casa. Gli azzurri - quarti agli europei e quinti ai mondiali - debutteranno con la Georgia, poi giocheranno contro Grecia e Ungheria.

Cambia la formula: sulla base dei risultati ottenuti ai campionati europei di Spalato - e durante le qualificazioni di giugno - sono stati formati due divisioni. Le prime due classificate dei gironi della prima divisione si qualificheranno direttamente ai quarti di finale. Le squadre terze e quarte classificate affronteranno le prime due classificate dei gironi della seconda divisione. La Serbia campionessa olimpica, sconfitta dalla Francia nell'edizione croata, sarà in seconda divisione e potrebbe incrociare l'Italia se gli azzurri vincessero il proprio girone.

Dunque cammino non semplicissimo per la squadra azzurra che quasi sicuramente vedrà tanta Campania in organico con Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto che sono punti fermi per il CT Campagna.

Campionati Europei di Pallanuoto 2024, Netanya

Torneo maschile

Divisione 1

Gruppo A: Montenegro, Spagna, Francia e Croazia

Gruppo B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia



Divisione 2

Gruppo C: Serbia, Germania, Israele, Malta

Gruppo D: Slovacchia, Olanda, Slovenia, Romania

Tutti i podi dei campionati europei maschili

1926 Budapest: Ungheria, Svezia, Germania

1927 Bologna: Ungheria, Francia, Belgio

1931 Parigi: Ungheria, Germania, Austria

1934 Magdeburgo: Ungheria, Germania, Belgio

1938 Londra: Ungheria, Germania, Olanda

1947 Monte Carlo: Italia, Svezia, Belgio

1950 Vienna: Olanda, Svezia, Jugoslavia

1954 Torino: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1958 Budapest: Ungheria, Jugoslavia, URSS

1962 Lipsia*: Ungheria, Jugoslavia = URSS

1966 Utrecht: URSS, Germania Est, Jugoslavia

1970 Barcellona: URSS, Ungheria, Jugoslavia

1974 Vienna: Ungheria, URSS, Jugoslavia

1977 Jonkoping: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1981 Spalato: Germania Ovest, URSS, Ungheria

1983 Roma: URSS, Ungheria, Spagna

1985 Sofia: URSS, Jugoslavia, Germania Ovest

1987 Strasburgo: URSS, Jugoslavia, Italia

1989 Bonn: Germania Ovest, Jugoslavia, Italia

1991 Atene: Jugoslavia, Spagna, URSS

1993 Sheffield: Italia, Ungheria, Spagna

1995 Vienna: Italia, Ungheria, Germania