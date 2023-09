Tiro a Volo, Europei: Stanco d'argento nella prova di Trap femminile Dopo l'oro dello scorso anno la campana si è riconfermata tra le migliori del continente.

Silvana Stanco ha sfiorato il clamoroso bis Europeo. Dopo l’oro di Larnaca (CYP) dello scorso anno, la tiratrice campana è tornata sul podio a Osijek in Croazia dove è in corso la rassegna continentale. Nella gara di Trap l’azzurra ha vinto la medaglia d’argento dopo aver staccato il suo biglietto per la finale con 118/125 +4 nelle qualificazioni. Nel round conclusivo non si è mai spostata dalle prime tre posizioni e, superate le eliminatorie in scioltezza, ha duellato con la portoghese Maria Ines Coelho De Barros per l’oro e l’argento. Purtroppo, il ritardo accumulato nei confronti dell’avversaria non le ha permesso il recupero e con 43/50 a 38/50 si è messa al collo la medaglia d’argento.

“Sono onesta, puntavo alla riconferma dell’oro dello scorso anno, ma sono comunque contenta di questo argento – ha ammesso la Stanco al termine della finale - In finale ho dato tutto quello che avevo, ma non sono riuscita a tirare al massimo delle mie capacità. Faccio i miei complimenti alla portoghese, è stata molto brava e forte e si è meritata di vincere. C’è molto da lavorare in preparazione del prossimo anno e lo farò con tutta la determinazione di cui sono capace. Voglio condividere la gioia di questa medaglia con la Federazione e con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, sempre al mio fianco”.

RISULTATI

TrapMaschile: 1° Giovanni CERNOGORAZ (CRO) 122/125 – 48/50; 2° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 124/125 (+15) – 47/50; 3° Sebastien GUERRERO (FRA) 125/125 – 35/40; 4° Massimo FABBRIZI (ITA) 123/125 (+2) – 30/35; 5° Giovanni PELLIELO (ITA) 124/125 (+14) – 23/30; 6° Clement BOURGUE (FRA) 123/125 (+1) – 20/25.

TrapFemminile: 1ª Maria Ines COELHO DE BARROS (POR) 118/125 (+10) – 43/50; 2ª Silvana Maria STANCO (ITA) 118/125 (+4) – 38/50; 3ª Fatima GALVEZ (ESP) 118/125 (+0) – 30/40; 4ª Carole CORMENIER (FRA) 117/125 (+0) – 24/35; 5ª Safiye TEMIZDEMIR (TUR) 118/125 (+9) – 21/30; 6ª Mopsi VEROMAA (FIN) 117/125 (+1) – 16/25; 11ª Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 115/125; 16ª Jessica ROSSI (ITA) 113/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

PROGRAMMA

Lunedì 25 settembre Gara Trap Mixed Team

16.30 Medal Matches Mixed Team Trap

Martedì 26 settembre Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Femminile

17.00 Finale Squadre Trap Maschile