Scherma paralimpica, si avvicina il Mondiale di Terni Pasquino e compagni hanno terminato il raduno di Tirrenia.

L’ultimo allenamento ha concluso il raduno pre-mondiale a Tirrenia della squadra di scherma paralimpica. L’appuntamento di Terni, in programma dal 3 all’8 ottobre, si avvicina e c’è fermento all’interno del gruppo azzurro dove in tanti andranno a caccia di punti per la qualificazione alle paralimpiadi.

A Terni tra le più attese c’è sicuramente Rossana Pasquino, che dopo i grandi risultati ottenuti in Coppa del Mondo si presenterà tra le favorite per la corsa alle medaglie. In generale la squadra azzurra proverà a farla da padrona in quello che può essere definito l’appuntamento più importante alla vigilia dell’anno paralimpico.

La squadra guidata dal coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio si è preparata bene e proverà a mettere in pedana tutte le proprie potenzialità.

MONDIALI DI SCHERMA PARALIMPICA “TERNI 2023” – CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

Martedì 3 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile A (Betti, Lambertini)

Ore 9:30 – Sciabola femminile B (Pasquino, Markowska)

Ore 13:30 – Fioretto maschile B (Cima, Massa)

Ore 13:30 – Fioretto maschile C (Rigo, Gioia, Radicello, Russo)

Ore 13:30 – Sciabola femminile A (Mogos, Trigilia, Brunati)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile a Squadre (Betti, Lambertini, Cima, Massa)

Ore 10:30 – Sciabola femminile a Squadre (Mogos, Trigilia, Pasquino, Markowska)

Giovedì 5 ottobre

Ore 9:30 – Spada femminile B (Pasquino, Markowska, Biagini)

Ore 9:30 – Sciabola maschile A (Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Spada femminile A (Brunati, D’Agostino)

Ore 13:30 – Sciabola maschile B (Paolucci, Costi, Ganeshamoorthy, Jacquier)

Venerdì 6 ottobre

Ore 9:30 – Sciabola maschile a Squadre (Giordan, Dei Rossi, Paolucci)

Ore 10:30 – Spada femminile a Squadre (Brunati, Pasquino, Markowska, Biagini)

Sabato 7 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto femminile B (Vio Grandis, Biagini)

Ore 9:30 – Spada maschile A (Betti, Lambertini, Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Fioretto femminile A (Mogos, Trigilia, D’Agostino)

Ore 13:30 – Spada maschile B (Paolucci, Massa, Costi, De Falco)

Ore 13:30 – Spada maschile C (Rigo, Gioia, Radicello, Russo, Venturi)

Domenica 8 ottobre

Ore 9:30 – Spada maschile a Squadre (Lambertini, Dei Rossi, Giordan, Massa)

Ore 10:30 – Fioretto femminile a Squadre (Vio Grandis, Mogos, Trigilia, Biagini)