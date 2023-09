Tiro a Volo, Europei: Stanco e De Filippis lontanissimi dal podio Per la campana solo un sedicesimo posto nella prova mista a coppie.

Dopo aver sfiorato il clamoroso bis Europeo, Silvana Stanco è tornata in pedana nella giornata di ieri per disputare la prova a coppie miste. Insieme a Mauro De Filippis il duo azzurro è rimasto lontana dai medal matches chiudendo solo in sedicesima posizione. Una gara amara dopo che entrambi, nell’individuale, avevano chiuso al secondo posto. La vittoria è andata all’altra coppia azzurra composta da Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi.



RISULTATI

Trap Mixed Team: 1ª ITALIA 2 (Jessica Rossi-Massimo Fabbrizi) 143/150 – 5 (+); 2ª SLOVACCHIA 1 (Zuzana Rehak Stefecekova-Erik Varga) 144/150 – 5 (+); 3ª INGHILTERRA 1 (Lucy Charlotte Hall-Nathan Hales) 142/150 (+8) – 7; 4ª INGHILTERRA (Ellie Seward-Aaron Heading) 142/150 (+7) – 1; 16ª ITALIA 1 (Silvana Maria Stanco-Mauro De Filippis) 138/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

PROGRAMMA

Martedì 26 settembre Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Femminile

17.00 Finale Squadre Trap Maschile