Italrugby, verso la Nuova Zelanda con una novità Out Bigi per infortunio, Mondiale finito. Al suo posto è arrivato Marco Manfredi.

Venerdì alle 21:00 a Lione c’è in programma l’attesissima sfida tra Italrugby e Nuova Zelanda. Un match chiave per i sogni di gloria azzurri in un girone fino ad ora affrontato bene con due vittorie su Namibia e Uruguay per far rispettare il pronostico.

Crowley sta preparando la sfida contro i suoi connazionali per presentare una squadra che non abbia paura ma sia pronta a mettere in luce le proprie certezze.

Sicuro di un posto in squadra Ange Capuozzo, mentre Alessandro Fusco dovrebbe partire dalla panchina. Intanto c’è una novità nell’organico. Luca Bigi ha riportato una lesione muscolare di secondo grado all'adduttore della gamba destra che non gli consentirà di proseguire la fase a gironi del Mondiale. Al suo posto ha raggiunto il gruppo Azzurro Marco Manfredi, tallonatore in forza alle Zebre.

Questo l’elenco dei giocatori convocati per la Rugby World Cup 2023:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 30 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 48 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 35 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 15 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 24 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (svincolato, 8 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 17 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 5 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 47 caps)

David SISI (Zebre Parma, 29 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 31 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 50 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 15 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 15 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 16 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 22 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 77 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 29 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 28 caps)

Luca MORISI (svincolato, 48 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 14 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 14 caps)

Montanna IOANE (Lione, 23 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 5 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 4 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso - 42-21

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne – 52-8

20.09 Italia v Uruguay, Nizza – 38-17

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21