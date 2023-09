Tiro a Volo, Europei: nel Trap a squadre bronzo per la campana Silvana Stanco Dopo l'argento nell'individuale ecco arrivare un prezioso bronzo con Rossi e Palmitessa.

L’Europeo di Tiro a Volo in Croazia ha regalato tante gioie alla spedizione azzurra che ha vinto il medagliere con 9 ori, 3 argenti e 7 bronzi per un totale di 19 medaglie portate a casa.

Tra le grandi protagoniste la campana Silvana Maria Stanco, che dopo l’argento nella prova individuale e un sedicesimo posto nella prova a coppie mista con De Filippis, ha chiuso la sua avventura continentale con un bronzo nella prova a squadre femminile.

Insieme a Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa, la ragazza d’origine irpina ha disputato una buona gara chiudendo la qualificazione al terzo posto con il punteggio di 204/225. Un risultato che ha permesso al terzetto italiano di duellare per la medaglia di bronzo contro la Turchia. In svantaggio nel primo set, le azzurre hanno vinto il secondo, pareggiato il terzo e vinto i due successivi, conquistando l’ultimo gradino del podio col punteggio di 7 a 3.

Da segnalare anche il bronzo della squadra maschile composta da Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e dall’eterno Giovanni Pellielo.

“Torniamo in Italia con un oro, due argenti e due bronzi. Un bottino importante, ma che non rende merito al valore delle mie ragazze e dei miei ragazzi – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti – La stagione volge al termine ed il bilancio è già più che positivo, sia per i risultati ottenuti sia per l’aver chiuso la qualificazione per Parigi 2024. Ora ci concederemo solo pochi giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare in vista della prossima stagione. Come sempre, con dedizione, impegno e grande determinazione”.

RISULTATI

Trap Men Team: 1ª INGHILTERRA 219/225 – 5 (+8); 2ª REP.CECA 221/225 – 5 (+7); 3ª ITALIA 218//25 (+12) – 6; 4ª FINLANDIA 218/225 (+10) – 4.

Trap Women Team: 1ª FINLANDIA 211/225 – 6; 2ª SLOVACCHIA 206/225 – 4; 3ª ITALIA 204//25 – 7; 4ª TURCHIA 202/225 – 3.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.