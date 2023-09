Italrugby, Capuozzo e compagni affronteranno gli All Blacks al completo Ian Foster non sottovaluta gli azzurri e manda in campo il meglio che ha a disposizione.

In campo con tutti i big. E’ questa la scelta degli All Blacks per affrontare l’Italrugby. Venerdì alle 21:00 a Lione la squadra più famosa del mondo si gioca tutto contro gli azzurri. Vincere è obbligatorio per non dire addio ai sogni di gloria iridata. La Nuova Zelanda è nettamente favorita, ma dopo il ko con la Francia la pressione è tanta. Per questo Ian Foster non vuole distrazioni.

Capuozzo e compagni, da parte loro, proveranno a giocare la partita della vita. Una storica vittoria significherebbe passaggio ai quarti di finale, ma l’ottimismo che c’è in casa azzurra non può bastare per fare l’impresa. Servirà una prestazione enorme. La Prima linea dovrà esprimersi a livelli altissimi per asfissiare il possesso degli All Blacks.

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport Uno per gli abbonati alla tv a pagamento.

Nuova Zelanda:

1. Ofa Tu'Ungafasi

2. Codie Taylor

3. Nepo Laulala

4. Brodie Retallick

5. Scott Barrett

6. Shannon Frizell

7. Dalton Papali'i

8. Ardie Savea (C)

9. Aaron Smith

10. Richie Mo'Unga

11. Mark Tele'a

12. Jordie Barrett

13. Rieko Ioane

14. Will Jordan

15. Beauden Barrett

A disposizione:

16. Dane Coles

17. Tamaiti Williams

18. Tyrell Lomax

19. Samuel Whitelock

20. Sam Cane

21. Cam Roigard

22. Damian Mckenzie

23. Anton Lienert-Brown