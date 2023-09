Pallanuoto, A1: campionato al via con due squadre campane Posillipo e Check Up Rari Nantes Salerno sono pronte per iniziare la propria avventura in A1.

L’attesa è terminata. La stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi sta per iniziare. La serie A1 scatterà domenica 1 ottobre e dovrà dare tante indicazioni a coach Sandro Campagna per costruire il Settebello che andrà all’assalto del podio a cinque cerchi. Al via due squadre campane: il Circolo Nautico Posillipo e la Check Up Rari Nantes Salerno. Posillipini impegnati alla Scandone contro Savona, mentre i salernitani faranno visita ad uno squadrone come Brescia. L’obiettivo primario è mantenere la categoria, poi a stagione in corso potremo capire se gli organici potranno ambire a qualcosa di diverso. Il torneo è stato presentato ieri al Foro Italico di Roma alla presenza del Ministro dello sport Abodi. “Ho imparato a nuotare proprio qui, 57 anni fa, nella piscina pensile del Foro Italico, dove ho iniziato il mio percorso sportivo”.

Queste le prime parole del Ministo. "E' un piacere enorme essere qua. Questa è la dimensione nella quale sono cresciuto e dal nuoto ho ricevuto per dodici anni tantissimo. Non sono diventato un atleta ma in acqua ho imparato molto. Il mio pensiero va adesso alle società che hanno patito la crisi post covid ma non hanno mai mollato e grazie ai contributi arrivati dallo Stato sono riuscite a sopravvivere e a garantire l'attività agonistica e non solo. Ci stiamo battendo con il Governo per migliorare la gestione delle strutture, che passa attraverso l'abbassamento del costo dell'energia e quindi lo sviluppo di energie sostenibili che, oltre a tutelare l'ambiente, porteranno ad inevitabili riduzioni delle spese. La pallanuoto è una disciplina meravigliosa e che ha regalato all'Italia tanti successi: è una disciplina vincente da sempre. Le nazionali hanno reso orgoglioso il nostro Paese, come i club nelle competizioni internazionali”.

LA PRIMA GIORNATA DEI CAMPIONATI



SERIE A1 M – Domenica 1 ottobre

12.00 Napoli Piscina F. Scandone

CN Posillipo-RN Savona

Arbitri Colombo e Romolini



15.00 Brescia Centro Natatorio Mompiano

AN Brescia-Check Up RN Salerno

Arbitri D’Antoni e Ricciotti



15.00 Palermo Piscina Comunale

Telimar-Roma Vis Nova Pallanuoto

Arbitri Ferrari e Piano



16.00 Trieste Polo Natatorio B. Bianchi

Pallanuoto Trieste-Astra Nuoto Roma

Arbitri L. Bianco e Calabrò



16.00 Catania Piscina F. Scuderi

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto

Arbitri Schiavo e Navarra



16.30 Siracusa Piscina P. Caldarella

CC Origia 1928-De Akker Team

Arbitri Carmignani e Nicolai



19.00 Camogli Piscina Comunale

RN Camogli-Pro Recco

Arbitri Rovida e D. Bianco

