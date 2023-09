Scherma, Curatoli e compagni tutti in raduno a Folgaria Dall'1 al 7 ottobre le Nazionali azzurre con tutti i big aprono la stagione Olimpica.

Mancano solo dieci mesi alle Olimpiadi di Parigi. Il countdown scorre veloce. Non c’è tempo da perdere. La stagione più importante è ormai iniziata. Si va a caccia di qualificazioni e di prove importanti per essere convocati. La spedizione azzurra farà grandissimo affidamento sulla scherma, disciplina che storicamente ha regalato il maggior numero di medaglie e anche in Francia dovrà confermarsi ad altissimo livello. Per prepararsi al meglio le squadra di sciabola, spada e fioretto sono tutte e tre pronte per partire per il raduno in Trentino, precisamente a Folgaria, dall’1 al 7 ottobre.

Presenti tanti i big tra cui diversi atleti campani come Valerio Cuomo e la giovanissima Sara Maria Kowalczyk nella spada; Luca Curatoli, Dario Cavaliere, Michele Gallo e Rossella Gregorio nella sciabola femminile.

Tutti in lizza per il sogno a cinque cerchi che andrà rincorso attraverso le prove di Coppa del Mondo dove in palio ci saranno punti pesanti e la possibilità di convincere i tecnici per entrare nei quartetti delle prove a squadra.

ALLENAMENTO COLLEGIALE SPADA MASCHILE E FEMMINILE – Folgaria (Trento) 1-5 ottobre 2023

Spada maschile: Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, David William Sica, Federico Vismara

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni

Preparatore fisico: Marco Giangiuliani

Medico (per tutte le armi): Beatrice Taffelli

Fisioterapisti: Massimiliano Aver, Simone Piacquadio

ALLENAMENTO COLLEGIALE SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE – Folgaria (Trento) 1-5 ottobre 2023

Sciabola maschile: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Pietro Torre

Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Manuela Spica, Mariella Viale, Irene Vecchi

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Preparatore fisico: Giuseppe Di Bonito

Fisioterapisti: Andrea Giannattasio, Ferdinando Margutti

ALLENAMENTO COLLEGIALE FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE – Folgaria (Trento) 2-7 ottobre 2023

Fioretto maschile: Giorgio Avola, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Fioretto femminile: Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi

Responsabile d’arma: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Filippo Romagnoli

Preparatori fisici: Annalisa Coltorti, Felice Romano

Fisioterapisti: Sara Primavera Matteo Scodro