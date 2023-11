Scherma, CDM sciabola: Curatoli, Gallo e Cavaliere sulle pedane di Algeri In Algeria la prima tappa, in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

L’attesa è finita. Il grande carrozzone della Coppa del Mondo di sciabola è pronto a partire. Prima tappa l’Algeria. Da giovedì a domenica in pedana uomini e donne.

Tra le squadre più attese c’è quella italiana con tante frecce al proprio arco. Nella truppa maschile c’è tanta Campania. Occhi puntati soprattutto su Luca Curatoli che va a caccia del riscatto dopo una stagione, quella passata, non all’altezza delle proprie aspettative. Il campione napoletano è ancora un top 16 e per questo non dovrà affrontare i turni preliminari. Esentato anche il salernitano Michele Gallo, mentre il partenopeo Dario Cavaliere dovrà partire dai gironi per conquistare un posto nel tabellone nei migliori 64. Impresa non impossibile per uno sciabolatore che vanta una discreta esperienza.

Per Curatoli e Gallo l’impegno sarà doppio. Dopo l’individuale che andrà in scena nella giornata di sabato, domenica torneranno in pedana per la prova a squadre. Il quartetto maschile sarà completato da Enrico Berrè e Luigi Samele. Ricordiamo che la Coppa del Mondo assegna punti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi sia agli uomini che alle donne. Motivo per cui sarà fondamentale per partire bene.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Algeri (Algeria), 9-12 novembre 2023

Atleti azzurri prova Individuale: Luigi Samele, Michele Gallo, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti Spicaù

Squadra sciabola maschile: Enrico Berrè, Michele Gallo, Luigi Samele, Luca Curatoli

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico

Medico: Beatrice Taffelli

Fisioterapisti: Andrea Giannattasio, Marco Taurino