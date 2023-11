Scherma, CDM sciabola: nella prova a squadre bronzo per Curatoli e Gallo Il quartetto azzurro ha ceduto solo alla Corea, poi bella vittoria sull'Ungheria.

Il quartetto maschile della sciabola azzurra parte con una medaglia. Nella prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena ad Algeri in Algeria, la squadra guidata dal CT Dario Chiadò ha chiuso al terzo posto. A comporre il quartetto, insieme a Luigi Samele ed Enrico Berrè, i due campani Luca Curatoli e Michele Gallo.

Azzurri grandi protagonisti in una gara con in palio tanti punti per la qualificazione alle Olimpiadi. Nel primo scontro di giornata è arrivato un successo per 45-31 contro la Georgia e la qualificazione ai quarti dove ad attendere gli Curatoli e compagni c’era la temibile Germania. Contro i teutonici è stato un assalto durissimo che alla fine ha premiato l’Italia col punteggio di 45-42. Le energie mentali e fisiche spese sono costate a caro prezzo nella semifinale contro la formidabile Corea del Sud. Asiatici dominanti e vittoriosi per 45-37. La prova è stata vinta dagli Stati Uniti d’America che hanho avuto la meglio sui coreani per 45-32, invece l’Italia per salire sul podio ha dovuto battere la concorrenza dell’Ungheria superata 45-33.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Algeri (Algeria), 12 novembre 2023

Finale

USA b. Corea 45-32

Finale 3° posto

ITALIA b. Ungheria 45-33

Semifinali

Corea b. ITALIA 45-37

Usa b. Ungheria 45-29

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-42

Ottavi di finale

ITALIA b. Georgia 45-31

Classifica: 1. Usa, 2. Corea, 3. ITALIA (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele), 4. Germania

Foto: Federscherma