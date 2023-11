Tiro a Volo, Stanco a Doha per la finale di Coppa del Mondo 2023 La campana sarà impegnata a partire da martedì.

La stagione agonistica internazionale di Tiro a Volo sta per concludersi ed al Lusaill Shooting Complex di Doha i migliori tiratori del Trap e dello Skeet stanno scaldando i muscoli per cimentarsi in pedana e conquistare la Coppa di Cristallo 2023. La Finale di Coppa del Mondo degli Sport di Tiro è iniziata ufficialmente ieri con la Cerimonia di Apertura celebrata al Waldorf Astoria di Doha durante la quale il Presidente della ISSF, Federazione Internazionale degli Sport di Tiro, Luciano Rossi ha dato il benvenuto agli atleti qualificati per l’evento più prestigioso della stagione.

Per l’Italia sono sette i tiratori che hanno conquistato il posto in pedana. Quattro quelli di Trap del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, ovvero Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Tre i qualificati per lo Skeet del Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli, ovvero Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Il programma dell’evento prevede per domani, martedì 21 novembre, gli allenamenti ufficiali e per mercoledì 22 e giovedì 23 novembre la gara.

Sabato 25 novembre i migliori otto tiratori di ognuna delle due specialità si sfideranno si nuovo un una Super Finale a cui accederanno i migliori 4 uomini e le migliori 4 donne.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Martedì 21 novembre Allenamenti Ufficiali Trap e Skeet

Mercoledì 22 novembre Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Giovedì 23 novembre Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:30 Finale Skeet Femminile

13:45 Finale Skeet Maschile

15:25 Finale Trap Femminile

16.40 Finale Trap Maschile

Sabato 25 novembre 11:00 Super Finale Skeet (migliori 4 uomini e migliori 4 donne)

13.00 Super Finale Trap (migliori 4 uomini e migliori 4 donne)