Boxam 2023: Charaabi dominante, argento per la Carini Da Alicante ottime notizie per le due atlete campane impegnate nella competizione.

Ad Alicante, in Spagna, è andata in scena l’edizione 2023 del torneo Boxam dedicato sia al settore maschile che a quello femminile. Come ormai spesso accade i migliori risultati per la spedizione azzurre sono stati raggiunti proprio dalle donne. Sugli scudi Sirine Charaabi che nella categoria dei 54 kg ha vinto la medaglia d’oro sbaragliando la concorrenza. L’atleta casertana ha battuto nei quarti la marocchina Widad, in semifinale la gallese Zoe e in finale la francese Moulai.

Bella soddisfazione anche per la rientrante Angela Carini nella categoria dei 66 kg, che dopo due anni molto complicati può guardare al futuro con ottimismo.

Per lei esordio complicato contro la marocchina Saida (3-2), semifinale vinta nettamente sulla spagnola Mariana e finale persa con la campionessa francese Sovinco (1-4).

Tra gli uomini vittoria per Federico Serra nella categoria dei 54 kg.

PROGRAMA E RISULTATI MATCH ITABOXING

14/11

4° 66 Kg Carini vs SAIDA MAR 3-2

4° 57 Kg Iozia vs EWART SPA 1-4

15/11

4° 54 Kg Chaarabi vs WIDAD MAR 5-0

SEMIFINALE 54 Kg Serra vs GABOR UNG 5-0

4° 67 Kg Malanga vs Milan UNG 2-3

16/11

Semifinale 66 Kg Carini vs MARIANA SPA 5-0

Semifinale 75 Kg Salvati vs KLEWIS ENG 2-3

SEMIFINALE 54 Kg CHAARABI vs Zoe GAL 5-0

17/11

Finale 66 Kg Carini vs Sovinco FRA 1-4 (ARGENTO PER CARINI)

Finale 54 Kg Chaarabi vs Moulai FRA 5-0 (ORO PER CHARAABI)

18/11

FINALE 54 Kg Serra vs Billal FRA 3-2 (ORO PER SERRA)

PROGRAMMA TORNEO:

14-16 Nov. FASI PRELIMINARI

17 Nov. Semifinali

18 Nov. FINALISSIME