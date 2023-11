Tiro a Volo, Coppa del Mondo: nelle finali di Doha oro per Silvana Stanco La campana ha vinto la prova di Trap mettendo in mostra tutto il suo talento.

Si è conclusa come meglio non poteva la stagione di Coppa del Mondo per Silvana Stanco. Sulle pedane del Lusaill Shooting Complex, a Doha in Qatar, la tiratrice campana ha vinto la medaglia d’oro nella specialità del Trap.

Oltre alla Stanco era in gara anche l’olimpionica Jessica Rossi, entrambe sono state brave a conquistare l’accesso in finale. Entrambe le azzurre qualificate per l’evento hanno meritato l’ingresso nella finale. A salire sul gradino più alto è stata la portacolori delle Fiamme Gialle che con 38/50 a 37/50 ha regolato la spagnola Fatima Galvez costringendola alla medaglia d’argento.

“Sono contenta per come è finita questa gara, molto sofferta sia in qualificazioni sia in finale soprattutto per la “notturna” mai provata prima – ha spiegato la Stanco – Quest’anno ho avuto una stagione complicata: per tre volte mi sono qualificata prima nelle gare di Coppa del Mondo, ma non sono mai salita sul podio. Avevo bisogno di una conferma e credo di essermela meritata questa Coppa di Cristallo. Me la dedico con piacere”

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Emil Kjelgaard PETERSEN (DEN) 122/125 (+6) – 56/60 (+26); 2° Azmy MEHELBA (EGY) 123/125 (+10) – 56/60 (+25); 3° Elia SDRUCCIOLI (ITA) 122/125 (+5) – 46/50; 4° Eetu KALLIONEN (FIN) 123/125 (+11) – 34/40; 5° Ben LLEWELLIn (GBR) 121/125 – 26/30; 6° Clive FARRUGIA (MLT) 120/125 (+4) – 16/20; 9° Erik PITTINI (ITA) 118/125..

Skeet Femminile: 1ª Assem ORYMBAY (KAZ) 116/125 (+2) – 51/60; 2ª Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 119/125 – 50/60; 3ª Dania Jo VIZZI (USA) 120/125 (+6) – 41/50; 4ª Kimberly RHODE (USA) 117/125 – 34/40; 5ª Ganemat SEKHON (IND) 120/125 (+5) – 23/30; 6ª Yiting JIANG (CHN) 118/125 – 15/20; 15ª Simona SCOCCHETTI (ITA) 110/125.

Trap Maschile: 1° Abdel Aziz MEHELBA (EGY) 120/125 (+1) – 46/50; 2° Daniele RESCA (ITA) 120/125 (+0) – 45/50; 3° Nathan HALES (GBR) 121/125 (+1) – 34/40; 4° Marian KOVACOCY (SVK) 121/125 (+2) – 26/35; 5° Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 122/125 – 23/30; 6° Jiri LIPTAK (CZE) 119/125 (+2) – 19/25; 9° Massimo FABBRIZI (ITA) 117/125.

Trap Femminile: 1ª Silvana Maria STANCO (ITA) 114/125 (+0) – 38/50; 2ª Fatima GALVEZ (ESP) 116/125 (+2) – 37/50; 3ª Jessica ROSSI (ITA) 114/125 (+1) – 29/40; 4ª Sandra BERNAL (POL) 116/125 (+1) – 25/35; 5ª Maria Ines COELHO DE BARRIOS (POR) 113/125 – 21/25; 6ª Yi Chun LIN (TPE) 116/125 (+0) – 15/25.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Sabato 25 novembre 11:00 Super Finale Skeet (migliori 4 uomini e migliori 4 donne)

13.00 Super Finale Trap (migliori 4 uomini e migliori 4 donne)