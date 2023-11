Rugby, serie B: Arechi Salerno e Benevento continuano a fare fatica Per entrambe è arrivato l'ennesimo ko, lotteranno per la salvezza insieme al Perugia.

La settima giornata passerà alla storia del girone sud del torneo di serie B come quella in cui c’è stato l’aggancio in vetta. La sconfitta interna di Frascati contro Colleferro (13-17) ha dato il via libera a L’Aquila che battendo a domicilio la Capitolina (16-17) ha operato il sorpasso.

Per le squadre campane, invece, è stato un altro week end da dimenticare. Arechi Salerno travolto in casa 10-73 dal rugby Lions Alto Lazio. Non c’è mai stata partita con i laziali che hanno dilagato. Al Dell’Oste di Benevento, invece, partita equilibrata e decisa nel finale con l’IVPC Benevento che ha ceduto 20 a 25 all’Amatori Catania.

Per entrambe le compagini il momento è negativo. I sanniti non hanno mai vinto, mentre i salernitani hanno battuto solo i corregionali. Insieme a Perugia, si giocheranno entrambe la salvezza fino alla fine in un torneo dove ogni domenica la sorpresa è dietro l’angolo.

Risultati settima giornata:

Messina-US Roma 21-25

Arechi-Rugby Lions Alto Lazio10-73

IVPC Benevento-Amatori Catania 20-25

Capitolina-L’Aquila 16-17

Cus Catania-Perugia 41-5

Frascati-Colleferro 13-17

Classifica:

L’Aquila 28

Frascati 28

Lions Alto Lazio 27

US Roma 23

Capitolina 23

Colleferro 22

Amatori Catania 19

Cus Catania 18

Messina 16

Arechi Salerno 7

Perugia 5

IVPC Benevento 2