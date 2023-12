Scherma, CDM sciabola: Gregorio e altre otto azzurre nel tabellone di Orleans Eliminata nelle qualificazioni la napoletana Mariella Viale.

Al Grand Prix di sciabola ad Orleans in Francia, tappa valida per la Coppa del Mondo, oggi sono andate in scena le qualificazioni della prova femminile.

In pedana tante azzurre e ben nove hanno raggiunto l’obiettivo di entrare tra le migliori 64 dove, per la buona posizione occupata nel ranking internazionale, c’è già la salernitana Rossella Gregorio. La portacolori dei Carabinieri domani esordirà nel primo turno contro l’ungherese Spiesz.

Si sono qualificate Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Michela Battiston e due Under 20 Manuela Spica e Carlotta Fusetti. Si è fermata invece nell’ultimo match del tabellone preliminare la corsa di Giulia Arpino e Irene Vecchi mentre nel turno da 128 era stata eliminata l’altra Under 20 (vincitrice dell’ultima prova Giovani di Antalya) la napoletana Mariella Viale.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE FASI PRELIMINARI – Orleans (Francia), 8 dicembre 2023

Tabellone principale da 64 (sabato 9 dicembre)

Gregorio (ITA) – Spiesz (Hun)

Rotili (ITA) – Fusetti (ITA)

Passaro (ITA) – Shao (Chn)

Criscio (ITA) – Navarro (Esp)

Gargano (ITA) – Kharlan (Ukr)

Mormile (ITA) – Tartakovsky (Usa)

Spica (ITA) – Jeon (Kor)

Battiston (ITA) – Emura (Jpn)

Tabellone preliminare da 64

Mormile (ITA) b. Mouroux (Fra) 15-11

Spica (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-12

Battiston (ITA) b. Martis (Rou) 15-14

Keszei (Hun) b. Arpino (ITA) 15-13

Fusetti (ITA) b. Ventura (Esp) 15-8

Dayibekova (Uzb) b. Vecchi (ITA) 15-10

Tabellone preliminare da 128

Gargano (ITA) b. Karamova (Aze) 15-3

Passaro (ITA) b. Chart (Gbr) 15-9

Mormile (ITA) b. Ma (Hkg) 15-7

Battiston (ITA) b. Shealy (Usa) 15-8

Arpino (ITA) b. Jeon (Kor) 15-12

Ventura (Esp) b. Viale (ITA) 15-13

Vecchi (ITA) b. Bolshakova (Aze) 15-10

Fase a gironi

Claudia Rotili: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Manuela Spica: cinque vittorie, una sconfitta

Carlotta Fusetti: cinque vittorie, una sconfitta

Eloisa Passaro: tre vittorie, tre sconfitte

Mariella Viale: tre vittorie, tre sconfitte

Chiara Mormile: tre vittorie, tre sconfitte

Rebecca Gargano: tre vittorie, tre sconfitte

Irene Vecchi: tre vittorie, tre sconfitte

Giulia Arpino: tre vittorie, tre sconfitte

Michela Battiston: due vittorie, quattro sconfitte

Classifica (183): 87. Irene Vecchi, 90. Giulia Arpino, 108. Mariella Viale.