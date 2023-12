Scherma, CDM sciabola: tre campani nei primi venti in terra francese I napoletani curatoli e Cavaliere chiudono quindicesimo e dodicesimo, diciannovesimo Gallo.

La tappa di Coppa del Mondo ad Orleans in Francia ha regalato un podio alla squadra maschile grazie alla grande prestazione di Pietro Torre che ha portato a casa la medaglia di bronzo. Dodicesima e quindicesima piazza, invece, per i napoletani Luca Curatoli (nella foto) e Dario Cavaliere. Diciannovesimo il salernitano Michele Gallo.

Con il quinto posto di Luigi Samele, che negli ottavi ha vinto il derby tricolore contro Curatoli per 15-10, la squadra azzurra ha dato una bella dimostrazione di forza.

Per Curatoli c’è sempre un pizzico di amarezza per non essere riuscito a giocarsi qualcosa di più importante come accadeva regolarmente un paio di stagioni fa. Le prestazioni però sono comunque buone e dovrà avere solo tanta pazienza ed attendere la gara giusta per tornare a piazzare la zampata.

GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE – Orleans (Francia), 9 dicembre 2023

Finale

Szabo (Ger) b. Pianfetti (Fra) 15-10

Semifinali

Szabo (Ger) b. Torre (ITA) 15-10

Pianfetti (Fra) b. Patrice (Fra) 15-11

Quarti di finale

Torre (ITA) b. Samele (ITA) 15-8

Pianfetti (Fra) b. Oh (Kor) 15-12

Patrice (Fra) b. Pakdaman (Iri) 15-10

Szabo (Ger) b. Moataz (Egy) 15-4

Ottavi di finale

Torre (ITA) b. Elsissy (Egy) 15-13

Samele (ITA) b. Curatoli (ITA) 15-10

Moataz (Egy) b. Cavaliere (ITA) 15-10

Tabellone da 32

Torre (ITA) b. Hryciuk (Pol) 15-10

Curatoli (ITA) b. Shen (Chn) 15-6

Samele (ITA) b. Kim (Kor) 15-10

Cavaliere (ITA) b. Patrice (Fra) 15-10

Bonah (Ger) b. Gallo (ITA) 15-6

Elsissy (Egy) b. Rea (ITA) 15-14

Tabellone da 64

Rea (ITA) b. Repetti (ITA) 15-12

Torre (ITA) b. Stoychev (Bul) 15-3

Curatoli (ITA) b. Streets (Jpn) 15-7

Samele (ITA) b. Smith (Usa) 15-12

Cavaliere (ITA) b. Yoshida (Jpn) 15-9

Gallo (ITA) b. Kindler (Ger) 15-6

Apithy (Fra) b. Berrè (ITA) 15-11

Classifica (210) : 1. Matyas Szabo (Ger), 2. Maxime Pianfetti (Fra), 3. Pietro Torre (ITA), Sebastien Patrice (Fra); 5. Luigi Samele (ITA)

Gli altri italiani: 12. Luca Curatoli, 15. Dario Cavaliere, 19. Michele Gallo, 26. Mattia Rea, 44. Giovanni Repetti, 59. Enrico Berrè, 96. Francesco Bonsanto, 102. Riccardo Nuccio, 118. Marco Mastrullo, 126. Giacomo Mignuzzi