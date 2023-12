Pallanuoto, Sardinia Cup: il Settebello batte la Francia e pensa all'Australia Ieri il successo per 13-6 sui transalpini, questa sera sfida con gli australiani.

E’ un Settebello vincente quello che si è presentato all’esordio nella Sardinia Cup iniziata ieri sera. Al cospetto degli azzurri c’era la Francia che cinque mesi dopo la sfida ai Mondiali in Giappone è stata nuovamente battuta dalla truppa guidata da Alessandro Campagna. In squadra ci sono anche tre atleti campani come Vincenzo Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce (autore di 1 gol) e Alessandro Velotto, con quest’ultimo che ha parlato al termine della sfida vinta per 13-6.

"Loro li conosco bene -ha spiegato l’atleta che gioca a Marsiglia- sono una squadra molto fisica. I primi due tempi ci hanno messo pressione con questo pressing, questo nuoto aggressivo, ma abbiamo tenuto bene, una bella difesa e alla lunga siamo usciti".

Questa sera il Settebello tornerà in acqua per il secondo impegno del torneo che si concluderà giovedì. Alle 20:30 nella piscina di Cagliari sfida con l’Australia, mentre domani ci sarà il match più atteso quello contro il Montenegro.

Italia-Francia 13-6

Italia: Nicosia, Di Fulvio 4, Velotto, Marziali, A. Fondelli 1 (rig.), Cannella 3 (1 rig.), Renzuto, Echenique 2, N. Presciutti, Gianazza, Iocchi Gratta 2, Dolce 1, De Michelis. All. Campagna.

Francia: Hovhannisyan, Saudadier, Mas, Bouet 1, Khasz 1, Marion Vernoux, Zivkovic, Canonne 1, Do Carmo , Bodegas 2, Vanpeperstraete 1, De Nardi, Fontani. All. Bruzzo.

Arbitri: Carney (Aus), Matijasevic (Mne).

Note: parziali 2-0, 3-3, 5-2, 3-1. Spettatori 400 circa. Superiorità numeriche: Italia 7/12 + 2 rig., Francia 3/11. De Michelis (I) in porta nel terzo tempo. Fuori per tre falli Marion Vernoux (F) nel quarto tempo.

Convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il CT Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini e il video analista Paolo Baiardini.

Torneo 4 Nazioni - Sardinia Cup

Programma e risultati

Martedì 19 dicembre

Australia-Montenegro 6-8 (1-1, 2-2, 2-3, 1-2)

Italia-Francia 13-6 (2-0, 3-3, 5-2, 3-1)

Mercoledì 20 dicembre

18.00 Montenegro-Francia Diretta RaiPlay + differita Raisport alle 22:00

20.30 Italia-Australia Diretta Raisport



Giovedì 21 dicembre

17.00 Francia-Australia Diretta RaiPlay + differita Raisport alle 23:50

19.00 Montenegro-Italia Diretta Raisport



Foto di Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it