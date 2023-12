Collari d'Oro 2023: premiata la campionessa del mondo Irma Testa Insieme alla pugile premiata Assunta Legnante e tra le società la Virtus Partenopea.

Lo sport campano è stato protagonista ai collari d’Oro 2023 andata in scena nella palestra monumentale di Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico a Roma. Importanti le parole di Giovanni Malagò che ha inaugurato al cerimonia con un messaggio importante sulla forza dello sport tricolore.

Il modello sportivo italiano è la forza del movimento perché non lascia indietro nessuno. Nello sport i numeri dicono tutto e noi veniamo da un triennio dove non si sono mai ottenuti risultati così importanti. L’Italia è in assoluto il Paese che prova di più, che cerca di fare 382 discipline sportive, cercando di essere competitiva in tutte. Questa è la forza del nostro paese, all’estero provano a copiarci ma è un modello tutto nostro. Abbiamo vinto in discipline insospettabili”.

Per lo sport campano presenza soprattutto al femminile. A ricevere il premio la veterana Assunta Legnante, che di medaglie d’oro ne ha vinte sia ai Mondiali che alle Olimpiadi. Parigi è il suo prossimo obiettivo e ha anticipato che si presenterà con una nuova mascherina, diversa da quella con gli occhi della tigre che l’ha caratterizzata negli ultimi dieci anni ricchi di successi.

Collare d’Oro anche per Irma Testa, campionessa del mondo nella categoria dei 57 kg a Nuova Delhi. Un successo inseguito e arrivato proprio quest’anno. “Ho sempre sperato di far parte degli atleti premiati -ha spiegato-, ho scritto la storia del pugilato femminile ma le mie college sono diventate forti e ora abbiamo una grande squadra. Spero di portare la prima medaglia d’oro olimpica nel pugilato femminile per l’Italia, ci proverà a Parigi”.

Un ringraziamento particolare per il coach Emanuele Renzini. “Il pugilato per noi atleti è una droga, ho cercato di restare lontano dalla palestra ma il richiamo è stato più forte, sono tornata e ho ottenuto questi risultati. Il merito è soprattutto di Emanuele Renzini che da 12 anni mi sopporta”.

Irma è reduce da una piccola operazione alla mano sinistra che ne ha bloccato la preparazione alle Olimpiadi ma non dovrebbe essere un problema importante. Premiata tra le società anche la Virtus Partenopea.

I Collari d’Oro torneranno nel 2024 quando sul palco non ci saranno solo coloro che hanno trionfato nei campionati del mondo ma anche chi avrà fatto l’immensa impresa di porterà a casa la medaglia più ambita, quella d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Questo l’elenco completo dei premiati:

COLLARE D’ORO

Marta Bassino (Sci Alpino, Campionessa Mondiale Super-G), Federica Brignone (Sci Alpino, Campionessa Mondiale Combinata), Hannah Auchentaller (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4x6 km), Samuela Comola (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4x6 km), Lisa Vittozzi (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4x6 km), Dorothea Wierer (Biathlon, Campionessa Mondiale Staffetta 4x6 km), Simone Deromedis (Freestyle Skiing, Campione Mondiale Ski Cross), Davide Ghiotto (Pattinaggio di Velocità, Campione Mondiale 10.000 m), Pietro Sighel (Short Track, Campione Mondiale 500 m), Irma Testa (Pugilato, Campionessa Mondiale -57 kg), Simone Alessio (Taekwondo, Campione Mondiale -80 kg), Vito Dell'Aquila (Taekwondo, Campione Mondiale 2022 -58 kg), Alice Volpi (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Individuale e a Squadre), Arianna Errigo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre), Martina Favaretto (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre), Francesca Palumbo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto a Squadre), Tommaso Marini (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Individuale), Gabriele Cimini (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre), Davide Di Veroli (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre), Andrea Santarelli (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre), Federico Vismara (Scherma, Campione Mondiale Spada a Squadre), Matteo Zurloni (Arrampicata, Campione Mondiale Speed), Caterina Marianna Banti (Vela, Campionessa Mondiale Nacra 17), Ruggero Tita (Vela, Campione Mondiale Nacra 17), Gianmarco Tamberi (Atletica Leggera, Campione Mondiale Salto in Alto), Elena Micheli (Pentathlon Moderno, Campionessa Mondiale Individuale), Andrea Adamo (Motociclismo, Campione Mondiale Motocross MX2), Francesco Bagnaia (Motociclismo, Campione Mondiale Moto GP), Vittoria Bussi (Ciclismo, Primatista Mondiale dell'Ora Prova Femminile Individuale), Matteo Arnaldi (Tennis, Vincitore Coppa Davis), Simone Bolelli (Tennis, Vincitore Coppa Davis), Lorenzo Musetti (Tennis, Vincitore Coppa Davis), Jannik Sinner (Tennis, Vincitore Coppa Davis), Lorenzo Sonego (Tennis, Vincitore Coppa Davis).

PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO

Klaus Hoellrigl (Biathlon, Direttore Tecnico), Bartolomeo Pala (Freestyle Skiing-Ski cross, Direttore Tecnico), Emanuele Renzini (Pugilato, Direttore Tecnico), Mauro Numa (Scherma, Allenatore di Martina Favaretto), Dario Chiadò (Scherma, Direttore Tecnico), Enrico Di Ciolo (Scherma, Allenatore di Gabriele Cimini), Mario Ferrarese (Scherma, Allenatore di Davide Di Veroli), Andrea Candiani (Scherma, Allenatore di Andrea Santarelli e Federico Vismara), Vincenzo De Luca (Arrampicata Sportiva, Direttore Tecnico), Stanislao Zama (Arrampicata Sportiva, Allenatore di Matteo Zurloni), Giulio Ciotti (Atletica, Allenatore di Gianmarco Tamberi), Filippo Volandri (Tennis, Capitano squadra vincitrice Coppa Davis).

SPORT PARALIMPICI

COLLARE D’ORO

Giuseppe Romele (Sci Nordico, Campione Mondiale 10 km e 18 km), Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli (Sci Alpino, Campioni Mondiali Slalom Gigante), Renè De Silvestro (Sci alpino, Campione Mondiale Super Combinata), Jacopo Luchini (Snowboard, Campione Mondiale SB Cross Upper Limb M), Emanuel Perathoner (Snowboard, Campione Mondiale SB Dual Banked Slalom LL2 M), Luigi Casadei (Atletica Leggera, Campione Summer Global Games Giavellotto II-1), Dieng Ndiaga (Atletica Leggera, Campione Summer Global Games 800 m e 1500 m II-1), Chiara Masia (Atletica Leggera, Campionessa Summer Global Games Martello II-1), Chiara Zeni (Atletica Leggera, Campionessa Summer Global Games 200 m e Salto in Lungo II-2), Francesco Saverio Di Donato (Canottaggio, Campione Summer Global Games 500 m e 1500 m II-1), Mattia Allesina (Karate, Campione Summer Global Games Gara Senior), Maxel Amo Manu (Atletica Leggera, Campione Mondiale 100 m T-64), Assunta Legnante (Atletica Leggera, Campionessa Mondiale Getto del Peso F11/F12), Matteo Bonacina (Tiro con l'Arco, Campione Mondiale Compound Open), Alberto Amodeo (Nuoto, Campione Mondiale 400 m Stile Libero S8 e 100 m farfalla S8), Xenia Francesca Palazzo (Nuoto, Campionessa Mondiale 400 m Stile Libero S8 e Staffetta Mista Stile Libero 4x100 m 34 punti), Stefano Raimondi (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Rana SB9, 200 m Misti Individuali SM10, 400 m Stile Libero S10, 100 m Farfalla S10 e 100 m Dorso S10), Carlotta Gilli (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Stile Libero S13, 400 m Stile Libero S13 e 200 m Misti Individuali SM13), Monica Boggioni (Nuoto, Campionessa Mondiale 50 m Rana SB3, 100 m Stile Libero S5 e 200 m Stile Libero S5), Giulia Ghiretti (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Rana SB4), Antonio Fantin (Nuoto, Campione Mondiale 50 m Stile Libero S6, 100 m Stile Libero S6 e Staffetta Mista Stile Libero 4x100 m 34 punti), Simone Barlaam (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Farfalla S9, 50 m Stile Libero S9, 100 m Stile Libero S9, 400 m Stile Libero S9, 100 m Dorso S9 e Staffetta Mista Stile Libero 4x100 m 34 punti), Francesco Bocciardo (Nuoto, Campione Mondiale 200 m Stile Libero S5), Federico Bicelli (Staffetta Mista Stile Libero 4x100 34 punti), Alessia Scortechini (Staffetta Mista Stile Libero 4x100 34 punti), Riccardo Menciotti (Staffetta Mista Stile Libero 4x100 34 punti), Mirko Testa (Paraciclismo, Campione Mondiale Handbike Corsa su Strada in Linea Individuale H3), Gaia Maragno (Nuoto, Campionessa Mondiale Sordi 50 m Rana), Federico Tamborrino (Nuoto, Campione Mondiale Sordi 800 m e 1500 m Stile Libero), Sara Maragno (Nuoto, Campionessa Mondiale Sordi 50 m farfalla), Carolina Costa (Judo, Campionessa Mondiale J2 +70 kg), Francesca Tarantello e la guida Silvia Saggi (Triathlon, Campionesse Mondiali PTVI), Antonino Bossolo (Para Taekwondo, Campione Mondiale -63 kg), Emanuele Lambertini (Scherma in Carrozzina, Campione Mondiale Fioretto cat. A), Beatrice Maria Vio Grandis (Scherma in Carrozzina, Campionessa Mondiale Fioretto cat. B).

PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO

Giancarlo Marcoccia (Direttore Tecnico Nazionale ai Summer Global Games 2023), Mauro Ficerai (Atletica, Tecnico Nazionale ai Summer Global Games 2023), Pierangelo Ariberto (Canottaggio, Tecnico Nazionale ai Summer Global Games 2023), Luca Nicosanti (Karate, Tecnico Nazionale ai Summer Global Games 2023).

COLLARI D'ORO SOCIETÀ SPORTIVE

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Treviso, Associazione Polisportiva Dil. Virtus Partenopea, Sci Club Bardonecchia, Associazione Calcio Monza S.p.A, Sportiva Sturla A.S.D.

COLLARI D'ORO PERSONALITÀ

Luciano Buonfiglio, Angelo Cito, Antonio Dal Monte, Mario Scarzella, Massimo Zanetti.

PREMIO VINCITORE TROFEO CONI Winter 2022

Comitato CONI Trento

PREMIO VINCITORE TROFEO CONI 2023

Comitato Regionale CONI Lazio