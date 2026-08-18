Ippica in lutto, addio a Varenne: il cavallo più forte di tutti i tempi Da un anno e mezzo era in un allevamento di Eboli

È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995 ma che aveva un legame fortissimo con Napoli e la Campania, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Il "Capitano", questo uno dei suoi soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di Gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amerique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitloppet. Varenne ha trascorso in un allevamento di Eboli, nel Salernitano, gli ultimi mesi della sua vita. "Con immenso dolore che diamo la notizia della morte del Capitano", si legge sui social. "Questa notte Varenne è venuto a mancare e il veterinario ne ha accertato la causa per un infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso questa mattina la notizia e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan a volare verso le sue vittorie. Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove. Corri sempre libero e sempre nostro Capitano, che la terra ti sia lieve. Tanto amore. Raggiungi Enzo".