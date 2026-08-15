Giornata internazionale vittime del terrorismo: fervono i preparativi Uniti per i diritti pmani promuove il diritto alla vita della dichiarazione universale

La Giornata internazionale in ricordo delle vittime del terrorismo, nota anche come International Day of Remembrance and Tribute to Terrorism Victims, è un evento di grande importanza osservato a livello mondiale.

La Giornata internazionale in ricordo delle vittime del terrorismo è stata istituita dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime di atti di terrorismo in tutto il mondo. È stata creata per rendere omaggio alle persone che hanno perso la vita e per dimostrare solidarietà alle loro famiglie e ai loro cari.

La giornata si celebra il 21 agosto di ogni anno, un giorno scelto per commemorare l’attentato contro l’ufficio delle Nazioni Unite a Bagdad nel 2003, in cui hanno perso la vita molti dipendenti delle Nazioni Unite, tra cui il rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l’Iraq, Sergio Vieira de Mello.

La creazione di questa giornata mondiale è stata una risposta alla crescente minaccia del terrorismo in tutto il mondo. Gli atti di terrorismo hanno un impatto devastante sulle comunità e lasciano cicatrici profonde nella società. La Giornata internazionale in ricordo delle vittime del terrorismo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze del terrorismo e promuovere la solidarietà tra le nazioni nel combattere questa minaccia comune.

L’instillazione della conoscenza della Carta dei Diritti Umani crea delle comunità più unite e diminuisce i conflitti in esse presenti.

Uniti per i Diritti Umani, è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima persona agli effetti devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei diritti umani fondamentali. Lo scopo della fondazione è insegnare ai giovani i diritti umani così da ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace.

Il programma prevede l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. L’obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fa appello alle varie generazioni. Attraverso l’insegnamento dei diritti umani con tutti gli strumenti disponibili questo obiettivo è diventato quotidianamente raggiungibile: con conferenze, convegni, con l’hip-hop e balli di gruppo, questo messaggio si è diffuso in tutto il mondo.