Napoli e Caserta: task force di ferragosto con 785 carabinieri e 384 pattuglie Massima attenzione nelle località turistiche, balneari e nei luoghi della movida

Un dispositivo straordinario di prevenzione e sicurezza per accompagnare il Ferragosto in Campania: 785 Carabinieri e 384 pattuglie saranno impegnati nelle province di Napoli e Caserta per garantire una presenza capillare lungo le principali arterie stradali, nei centri abitati, nelle località turistiche e balneari e nei luoghi maggiormente interessati dalla movida.

In occasione del Ferragosto, i Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli e Caserta hanno predisposto un articolato piano di controllo del territorio, con un significativo rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza.

Un dispositivo che accompagnerà cittadini e turisti per l’intera giornata e che vedrà una particolare intensificazione nelle ore serali e notturne, quando maggiore è la concentrazione di persone e veicoli nei luoghi di aggregazione.

785 militari e 384 pattuglie rappresentano il cuore del dispositivo, pensato per assicurare una presenza costante, visibile e dinamica sul territorio, garantendo al contempo una pronta capacità di intervento in caso di necessità.

Le pattuglie saranno dislocate nei punti maggiormente strategici delle due province, con particolare attenzione alle direttrici che conducono verso le località balneari e turistiche e alle aree caratterizzate dal maggiore afflusso.

Massima attenzione sarà riservata alla viabilità, soprattutto sulle strade interessate dai consistenti flussi di traffico previsti nel periodo ferragostano.

I controlli saranno finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi alla guida, verificare il rispetto delle principali norme del Codice della strada e contribuire a rendere più sicuri gli spostamenti di quanti si metteranno in viaggio per raggiungere il mare o trascorrere la giornata nelle località turistiche.

Il dispositivo si muoverà però anche nel cuore delle città e dei centri abitati. Particolare rilievo avranno infatti i servizi nelle aree della movida e nei luoghi di maggiore aggregazione, dove i Carabinieri saranno presenti soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne. L’obiettivo è prevenire e contrastare episodi di illegalità e garantire condizioni di sicurezza per residenti, turisti, famiglie, giovani e operatori delle attività commerciali e ricettive.

La presenza dell’Arma sarà dunque articolata su più fronti: dalle strade alle piazze, dalle località balneari ai centri urbani, con un’attività di monitoraggio costante e un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore afflusso. Un’azione che non avrà soltanto una funzione repressiva, ma sarà soprattutto orientata alla prevenzione, attraverso il controllo del territorio e la tempestiva individuazione di eventuali situazioni di rischio.

Il piano predisposto dai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli e Caserta si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo dalle Forze di Polizia nelle due province, secondo una strategia coordinata finalizzata a garantire maggiore sicurezza durante uno dei periodi dell’anno caratterizzati dalla più intensa mobilità di persone.

384 pattuglie e 785 Carabinieri saranno così protagonisti di una presenza rafforzata e capillare, pronta ad accompagnare il Ferragosto nelle strade, nei centri abitati e nelle località maggiormente frequentate della Campania.

Un dispositivo che punta sulla prevenzione e sulla prossimità, per consentire a cittadini e turisti di vivere le giornate festive con maggiore serenità, sapendo di poter contare su una presenza costante dell’Arma e sulla tempestività degli interventi laddove se ne presenti la necessità.