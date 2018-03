Beppe Grillo in città: tensione con ex attivista Il leader del Movimento testimone in un processo per diffamazione

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, questa mattina era nel casertano, ad Aversa, per essere ascoltato in un processo per diffamazione. Il comico è stato ascoltato questa mattina dal giudice monocratico Annamaria Ferraiolo, al Tribunale di Napoli Nord, di Aversa nell’ambito del processo per diffamazione nei confronti dell’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo. L'attivista era stato espulso dalla lista del M5s in occasione delle elezione regionali in Campania del 2015, che avrebbero poi visto la vittoria del PD, con l'elezione a presidente della giunta regionale dell'ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ed era stato querelato da Gianroberto Casaleggio per alcuni messaggi scritti su Facebook. Grillo ha deposto in qualità di teste, su richiesta dell'avvocato di Ferrillo, Marco De Scisciolo, che ha chiesto la deposizione anche del candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni politiche, Luigi Di Mai

Tensione all'uscita dal tribunale, con l'attivista espulso dal Movimento che ha cercato di impedire a Grillo l'uscita in Taxi, gridandogli provocatoriamente 'Grillo dove sono i fondi del blog?' e mostrando un cartello con la scritta 'Dove sono finiti i fondi per la pubblicità?'. Ferrillo si è messo davanti al taxi sbarrando la strada a Grillo. Sono intervenute le forze dell'ordine per allontanare Ferrillo che ha provato a fare resistenza e consentire così a Grillo di guadagnare l'uscita.