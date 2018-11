Rogo impianto rifiuti: Martusciello attacca Di Maio "Da impressione di non saper cosa fare"

"L’idea di fare un consiglio dei Ministri a Napoli lanciata oggi da Di Maio, sempre più a corto d'idee, e’ vecchia. Lo ha gia' fatto Silvio Berlusconi nel 2008 risolvendo il problema dei rifiuti in Campania. Si ha davvero l’impressione che anche nel caso degli incendi a Santa Maria Capua Vetere, Di Maio non sappia davvero di cosa si parli e soprattutto non abbia alcuna idea risolutiva". Lo dice Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.