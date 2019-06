Salvano anziana da una truffa: lei scoppia in lacrime Le avevano appena sottratto 2mila euro e gioielli. Quando le sono stati restituiti si è commissa

Il classico raggiro ai danni di un'anziana sventato dai carabinieri, con un finale strappalacrime. E' accaduto a Capua, dove un'anziana signora ha sentito bussare alla porta e si è trovata davanti un giovane qualificatosi come il corriere e con un pacco da consegnarle. Le è stato detto che si trattava di un computer ordinato da suo nipote e che la donna avrebbe dovuto pagare immediatamente. La donna ci ha creduto e gli ha consegnato 2mila euro e alcuni oggetti d'oro visto che a detta del finto corriere i contanti non coprivano il prezzo del pc.

Così il truffatore si è allontanato ma si è trovato di fronte i carabinieri della locale compagnia che l'hanno fermato e arrestato. Alla donna sono stati consegnati soldi e gioielli, circostanza di fronte alla quale è scoppiata in lacrime.