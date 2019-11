Anziano resta bloccato nell'area bancomat e si sente male Le porte non si aprivano dopo il prelievo e l'uomo ha avuto un forte attacco di panico

E' rimasto bloccato all'interno dell'area bancomat ed è andato in panico. E' accaduto ad Arienzo dove un anziano era andato in banca a prelevare ma dopo aver effettuato l'operazione forse per un malfunzionamento le porte non si sono aperte.

L'uomo vedendosi chiuso all'interno dell'area è andato in panico e si è sentito male: solo dopo alcuni minuti è stato soccorso dai carabinieri della locale stazione che erano stati allertati da alcuni passanti, e allora la porta si è aperta.

Ma per l'uomo è stata necessaria un'ambulanza: i sanitari sono riusciti a riportarlo alla calma senza bisogno di portarlo in ospedale .