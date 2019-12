Paziente a terra in ospedale con la flebo nel braccio Al Pronto soccorso del Moscati di Aversa. Borrelli: "Situazione sconcertante"

Un paziente a terra con la flebo attaccata al braccio, in pronto soccorso. E' la denuncia che arriva dal consigliere regionale Borrelli, dei Verdi:

"Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa, paziente lasciato a terra dagli infermieri con la flebo attaccata al braccio. Borrelli (#Verdi): “Segnalazione sconcertante, abbiamo inviato una nota all’Asl per chiedere se quell’immagine è vera. Qualora arrivasse la conferma saremmo di fronte ad una vergogna senza precedenti, e chiederemo provvedimenti disciplinari severissimi”

“Ci è stata inviata una foto che, secondo il segnalante, è stata realizzata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa che mostra un paziente disteso a terra, all’interno di una stanza, con la flebo attaccata al braccio. Secondo la persona che ci ha inviato la foto il protagonista dell’immagine sarebbe arrivato al Pronto Soccorso alle 9,00 di martedì e sarebbe stato sistemato a terra dagli stessi operatori sanitari, che lo hanno tenuto lì fino al pomeriggio inoltrato, serva fornirgli alcun tipo di assistenza, tanto che il poverino avrebbe finito per urinare in quella posizione, bagnandosi i vestiti”. Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato con urgenza una nota all’Asl di Caserta chiedendo di sapere se la foto che abbiamo ricevuto è vera. Qualora arrivasse la conferma saremmo di fronte ad una vergogna senza precedenti, una violazione dei più basilari diritti dell’ammalato. In quel caso chiederemo provvedimenti disciplinari severissimi nei confronti dei responsabili”.