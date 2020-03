Quasi 100 casi a Caserta. Contagiato medico carcere Positivo medico in servizio a Santa MAria Capua Vetere: nessun contatto coi detenuti

Sfiorano quota cento i casi di contagio da Coronavirus nel Casertano. Ieri sono risultati positivi un bimbo di sei anni di Orta di Atella, che sta bene, figlio di una coppia gia' contagiata, inoltre 50enne di Teano, comune finora mai toccato dal Covid-19. Positivo anche un medico in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere, che non sarebbe pero' mai entrato in contatto con i detenuti.