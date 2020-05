Primo caso covid al confine col Sannio: "E' asintomatico" Il sindaco: "Nei prossimi giorni screening avviato dall'Asl su base volontaria"

Primo caso Covid a San Potito Sannitico, comune al confine tra Sannio e alto Casertano. E' il sindaco a dare l'annuncio. Francesco Imperadore sul caso scrive: “Per prima cosa voglio rassicurare i miei concittadini che la persona interessata sta bene, infatti risulta asintomatica ed inoltre non conduce vita sociale in paese già da dieci giorni. Ad ogni modo, la situazione è monitorata e noi siamo pronti a dare supporto e disponibilità per eventuali bisogni, ad oggi non necessari. Ho già attivato, in collaborazione con l’Asl, un’intensa attività di screening con test rapidi che interesserà, in una prima fase, già da stamattina le persone che sono state in contatto con il caso positivo ed in generale tutte le persone maggiormente esposte, poi nei prossimi giorni sarà attivato dall’ASL uno screening, rivolto a tutta la popolazione, su base volontaria.

“Chiedo a tutti voi di continuare a collaborare: siamo in una fase molto delicata, nella quale l’entusiasmo della ripartenza delle attività economiche e commerciali, non deve farci dimenticare di rispettare le regole fissate dai decreti governativi e ordinanze regionali e locali, volte a limitare la diffusione dei contagi”.