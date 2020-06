Salvini: "ContestazionI? E' la camorra che non vuol cambiare" Il leader della Lega: "Tornerò a Mondragone molto presto"

Dopo le polemiche e le contestazioni e dopo una colazione politica in Campania, Salvini, il leader della Lega che ieri pomeriggio è arrivato a Mondragone, scatenando oppositori e cittadini che non hanno gradito la sua presenza considerandola esclusivamente una speculazione elettorale, saluta il litorale domitio e promette che tornerà presto: "Chi non vuole cambiare le cose a Caserta, Napoli e in Campania è la camorra, è l'unica che ci guadagna dai rifiuti in strada o dal lavoro illegale.

Detto questo, tornerò con ancora più grinta a Mondragone entro una settimana". Così il leader della Lega Matteo Salvini venuto in visita a Castel Volturno (Caserta) per un incontro con i sostenitori.

E sulle prossime elezionI: “Credo nella candidatura di Caldoro e soprattutto nella squadra. Un singolo da solo non vince”. “Noi siamo pronti. In Campania c’è tanta voglia di cambiamento. – evidenzia Salvini – Ci presentiamo qui in Campania per la prima volta, non abbiamo mai amministrato mai nemmeno la portineria della Regione”. Il leader della Lega ricorda che il “nostro invito sulle liste pulite è stato accolto”. Proprio su questo punto, parla del passo di lato fatto da Armando Cesaro, il quale ieri ha dichiarato di non candidarsi alle prossime regionali: “Onore delle armi a Cesaro. Apprezzo la sua scelta”.