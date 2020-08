Poliziotto eroe si lancia in mare e salva uomo da annegamento L'uomo voleva salvare 3 minori in difficoltà e ha avuto un malore: fondamentale l'agente

Non ha esitato a tuffarsi in mare per salvare la vita a un uomo che stava annegando e a tre ragazzi in difficoltà. Eroico il gesto di un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, marcianisano d'origine, che si trovava a Fermo, nelle Marche. Giuseppe Cutillo, questo il nome dell'agente eroe, quando ha visto quell'uomo in difficoltà non ha esitato a a lanciarsi in acqua portandolo fuori e salvandogli la vita. Non solo: l'uomo aveva avvertito un malore mentre cercava di tirar fuori dall'acqua tre minori in difficoltà, Cutillo ha portato in salvo anche loro.

L'uomo salvato è ora ricoverato all'ospedale di Ancona, mentre per l'agente il sindacato di categoria Osapp ha chiesto un riconoscimento speciale, visto l'enorme valore del gesto compiuto.