Altro studente positivo: chiusa un'altra scuola E' accaduto a Marcianise

Ancora un positivo in una scuola della Campania. E' accaduto a Marcianise, nell'istuto superiore Padre Lener. Si tratta di uno studente, risultato positivo con conseguente applicazione del protocollo per permettere la sanificazione dell'Istituto. Gli studenti però hanno potuto usufruire della didattica a distanza e dunque non perdere ulteriori ore di lezione dopo quelle già perse nel corso dell'anno. Non è il primo caso che si registra in una scuola del casertano, ma era prevedibile che con l'aumento dei contagi e l'apertura delle scuole si sarebbero registrati diversi casi di questo tipo.