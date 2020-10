Covid: Marcianise e Orta di Atella diventano zona rossa Non si potrà uscire nè entrare nei territori

Non solo Marcianise, anche Orta di Atella: sono le zone rosse istituite da De Luca con l'ultima ordinanza.

E dunque, fino al 4 novembre:

Si prevede nei due comuni:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.

Nelle ?ultime settimane nei due comuni l'aumento dei contagi Covid e' stato esponenziale, con incrementi rispettivamente del 448% e dell'800 per cento