Covid: In provincia nove morti in ventiquattro ore Alto il numero di guariti: 945 contro 261nuovi casi

Sono nove le persone decedute causa Covid nel Casertano nelle ultime 24 ore: emerge dal report dell'Asl di CASERTA, che fissa il conto totale delle vittime da inizio pandemia a 310, oltre 200 delle quali morte dal primo novembre ad oggi. Molto alto, come avviene da quasi due settimane, il numero di guariti: sono 945, a fronte di 261 nuove positivita' riscontrate su 2144 tamponi effettuati (iindice test-positivi al 12,2%, in leggero aumento). Continua a calare abbastanza velocemente il numero di persone attualmente positive, poco piu' di 12mila (12009), ma appena sette giorni fa i positivi erano oltre 15mila. Anche nei comuni i dati sono migliori rispetto a fine novembre. CASERTA e Aversa continuano ad alternarsi al vertice per quanto concerne il numero di persone positive, ma i positivi sono in calo; 794 ad Aversa, 827 a CASERTA, ma venerdi' 27 novembre i contagiati in ognuno dei due centri erano oltre mille.