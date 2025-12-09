Incidente nella galleria della Reggia a Caserta: un morto Il conducente di una 500 è rimasto letteralmente incastrato tra le lamiere della sua auto

Tragico incidente stradale a Caserta, lungo la famigerata strada statale 700, all'interno della galleria della Reggia. E' successo nella tarda serata di ieri. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto si è scontrato con un'altra vettura. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorso, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

L'Incidente ha coinvolto una Porsche e una Fiat 500X; a causa dell'impatto la prima ha terminato la corsa sul bordo della carreggiata, l'altra al centro.

Il conducente della 500 è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, i pompieri hanno lavorato per liberarlo, ma l'uomo era già morto per le lesioni rimediate.