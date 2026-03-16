VIDEO | Latitante del clan estradato dagli USA: gestiva una pizzeria in Florida Operazione della Polizia in collaborazione con l'Fbi: Petrillo è considerato vicino al clan Belforte

Aveva aperto una pizzeria a Miami, in Florida. Battezzandola "Bella Napoli": un altro locale stava per inaugurarlo ma non ha fatto in tempo, perché è stato rintracciato da Fbi e Polizia.

Carlo Petrillo, 43enne , è atterrato in queste ore a Fiumicino: ultimate le procedure di estradizione dagli Stati Uniti, dai quali è stato espulso per motivi di sicurezza interna e per violazione delle norme sull'immigrazione. Ora si trova in carcere.

L'uomo, ricercato dal 2017, è stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere e traffico di droga. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha coordinato le indagini, Petrillo è figura di spicco del clan "Belforte", operativo in provincia di Caserta.

L'operazione rientra nel progetto "Wanted" della Polizia di Stato, il programma dedicato alla cattura dei latitanti pericolosi che si sottraggono alla giustizia italiana rifugiandosi all'estero.