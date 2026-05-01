Primo maggio di controlli nel casertano: stretta dei carabinieri Denunce per droga, evasione e guida senza patente. Eseguita una misura cautelare

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere ha intensificato i servizi ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e alla sicurezza della circolazione stradale in occasione della ricorenza del primo maggio.

Nel corso delle attività sono state denunciate diverse persone. Un giovane di 22 anni, controllato nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di una somma in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. In un distinto intervento, due minorenni sono stati fermati e trovati con quantitativi di hashish, successivamente sequestrati.

I controlli hanno inoltre consentito di individuare: due persone, un 56enne di Casapulla e un 51enne di Santa Maria Capua Vetere, che si erano allontanati arbitrariamente dalle rispettive abitazioni, dove erano sottoposti alla misura della detenzione domiciliare: entrambi sono stati deferiti per evasione.

Un giovane 22enne è stato inoltre denunciato per guida senza patente, violazione reiterata, poiché sorpreso alla guida di un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Le attività si sono concluse anche con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Tivoli, nei confronti di una donna di 23 anni ritenuta coinvolta, in concorso, in un tentativo di truffa.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a garantire sicurezza e legalità, con particolare attenzione ai fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle condotte che mettono a rischio la sicurezza pubblica.