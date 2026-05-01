Cesa celebra il primo maggio: "Festa dei lavoratori tra arte, musica e sapori" Una giornata articolata che coinvolgerà cittadini e visitatori in momenti di riflessione e festa

Cesa celebra la festa dei lavoratori con un ricco programma di eventi che unisce tradizione, cultura e intrattenimento.

Una giornata articolata che coinvolgerà cittadini e visitatori in momenti di riflessione e festa. La mattinata si aprirà alle ore 10:00 con la santa messa nella chiesa “San Giuseppe e San Vincenzo”, nel cimitero comunale, officiata da don Giuseppe Schiavone.

Durante la cerimonia è prevista la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti sul lavoro, gesto simbolico che richiama l’importanza della sicurezza e della dignità dei lavoratori.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dall’evento serale in Piazza De Gasperi, a partire dalle ore 19:00 fino alle 24:00, con la "Festa dei lavoratori, arte, musica e sapori". Il programma prevede esibizioni artistiche e musicali con la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama locale, tra cui dj set, performance live e la presenza della New Retro Band. La direzione artistica è affidata ad Alfonso Gemito, con il coordinamento artistico di Pino De Simone.

Accanto allo spettacolo, sarà allestita un’area gastronomica curata dalla Taverna Napoletana “Salutame a Soreta”, che offrirà degustazioni di piatti tipici, tra cui salsiccia, friarielli e specialità dal gusto autentico.

La serata sarà presentata da Savio Morelli e si svolgerà con ingresso gratuito, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere eventi accessibili e inclusivi.

Il sindaco Enzo Guida ha affermato: "Il primo maggio non è soltanto una festa, ma un momento di profonda riflessione sul valore del lavoro, sulla dignità delle persone e sui diritti che ogni giorno vanno difesi e rafforzati.

Abbiamo voluto costruire una giornata che fosse insieme memoria e speranza: memoria per chi ha perso la vita lavorando, speranza per le nuove generazioni che meritano opportunità, sicurezza e futuro.

Questa festa è un abbraccio collettivo della nostra comunità, un segno concreto di unità e di orgoglio. Cesa dimostra ancora una volta di essere viva, partecipativa e capace di celebrare i propri valori con passione ed energia".

L’iniziativa è promossa dal comune di Cesa in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.